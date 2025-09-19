Agustín Montesano y Florencia Navarro, encargados de la misma, proyectaron el área en la que se desempeñan

En entrevista con San José Ahora, Agustín Montesano y Florencia Navarro, encargados de la Oficina de la Juventud de la Intendencia de San José, comprendida dentro de la dirección de Políticas Sociales, hicieron un balance acerca de los primeros meses de trabajo, del área en que se desempeñan.

En ese marco, destacaron lo realizado hasta el momento, que incluye diferentes actividades en todo el departamento. Así como proyectaron lo que se viene, como por ejemplo, la creación de espacios para la juventud, distribuidos en el interior del departamento.

«Lo que buscamos es poder llegar a cada joven del departamento, sin importar donde viva o la cantidad de jovenes que hayan en ese lugar» resaltó Navarro.

Florencia Navarro

Quien además valoró, que se prevé incluir la propuesta en el presupuesto quinquenal, debido a que estaba en el programa de gobierno de la intendenta Bentaberri: «La idea es crear espacios jóvenes, como los que tenemos en San José de Mayo, donde los jóvenes puedan tener distintas actividades como talleres y demás, y tengan las mismas oportunidades que los jóvenes que viven en la capital«.

Por otra parte, Montesano destacó el interés de la oficina en “conectar” a los jóvenes que viven en zonas rurales de San José: «Queremos trabajar mucho con las juventudes rurales, porque entendemos que San José depende mucho de la ruralidad. La distancia que había entre ellas, era por una falta de conexión, donde queremos hacer centro de encuentros o actividades, donde se puedan encontrar entre ellos«.