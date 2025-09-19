El encuentro será el próximo miércoles 24 de setiembre en San José con autoridades del MTSS

La Dirección Nacional de Empleo (DINAE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) realizará una actividad de intercambio en San José en el marco de la construcción de la futura Ley de Empleo. La iniciativa busca revisar la normativa vigente desde 2021, que según las autoridades, no ha cumplido con los objetivos previstos.

El encuentro se desarrollará el miércoles 24 de setiembre a las 12.30 horas en el Centro Comercial e Industrial de San José, ubicado en calle Artigas 525, y contará con la participación de la Subdirectora Nacional de Empleo, Mag. Mariana Chiquiar.

Según el MTSS, el proceso busca involucrar a ciudadanos, organizaciones sociales, empleadores y trabajadores, con el objetivo de diseñar una ley que promueva el empleo digno, decente e inclusivo, prestando especial atención a colectivos vulnerables o con mayores dificultades de acceso y formalización laboral.

La actividad forma parte de una gira nacional de intercambios que se desarrollará en distintos departamentos, a través de los Comités ampliados de Empleo y Formación Profesional, para garantizar un proceso participativo en la elaboración del nuevo marco legal.