Se apersonó varias veces con “comentarios incoherentes”.

La Jefatura de Policía de San José informó este viernes que “En el día de ayer personal de la Escuela Nº 96 de Ciudad del Plata, se presentó en la Comisaría 11ra., denunciando que un hombre concurrió en reiteradas oportunidades sin autorización al centro educativo intentando dar clases y con comentarios incoherentes, generando alarma en la comunidad educativa.

Fue enterada la Fiscalía Letrada de Libertad.

Se continúan las actuaciones en coordinación con la misma y la Comisaría 7ma. para aclarar el hecho”.