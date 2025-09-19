Este miércoles 24 de setiembre habrá una jornada recreativa para los más chicos, con cometas, juegos y merienda desde las 17 horas.



La comunidad de San José tendrá este miércoles una propuesta especial para los niños y sus familias. Desde las 17:00 horas, en la Plaza de Raigón, se desarrollará una tarde de juegos, remontada de cometas y merienda compartida, con el objetivo de fomentar la integración y la diversión al aire libre.

La iniciativa busca ofrecer un espacio de encuentro en el que los más pequeños sean protagonistas, disfrutando de actividades recreativas y dinámicas colectivas, además de la tradicional competencia de cometas.

Los organizadores invitaron a todas las familias a acercarse y participar de una jornada pensada para compartir, divertirse y disfrutar de la plaza como punto de encuentro comunitario.