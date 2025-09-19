El caso había conmocionado a la capital josefina en junio, cuando Fredy González, de 47 años, fue hallado muerto en una vivienda abandonada del barrio Exposición.

Un homicidio ocurrido en una casa deshabitada de San José de Mayo tuvo este viernes un cierre judicial. La Justicia condenó a K.E.M.M., de 23 años, a cuatro años de prisión por el asesinato de Fredy González, un hombre en situación de calle que fue atacado brutalmente el pasado 11 de junio.

El cuerpo de González fue encontrado tras un llamado al 9.1.1 en una vivienda ubicada en Carlos Gardel y avenida Italia, con signos de una feroz agresión. Una emergencia móvil constató el fallecimiento en el lugar. Vecinos habían señalado que la víctima, consumidor de drogas y con antecedentes, solía pernoctar en esa finca abandonada.

La investigación, llevada adelante por la Fiscalía de 1º Turno y el Área de Investigaciones de Zona I con apoyo de Policía Científica, permitió identificar a tres sospechosos. Uno de ellos, K.E.M.M., fue detenido el 12 de junio y formalizado días después con prisión preventiva. Finalmente, el Juzgado Letrado de 5º Turno lo declaró autor penalmente responsable de homicidio, dictando su condena a cuatro años de penitenciaría.

En la misma causa, otras dos personas fueron detenidas y luego emplazadas bajo medidas cautelares: prohibición de comunicarse con testigos, mantener distancia mínima de 500 metros, fijar domicilio y no salir del país por 180 días.

El crimen de Fredy González, cometido en el barrio Exposición, dejó marcada a la comunidad local por la violencia ejercida contra una víctima en extrema vulnerabilidad.