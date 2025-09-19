El alcalde Mesa, se reunión con autoridades del RAP San José, a raíz del cierre temporario de la policlínica

El pasado jueves, el alcalde de Ecilda Paullier, Ignacio Mesa mantuvo una reunión con integrantes del RAP San José: Lic. Jenny Villareal, Adm. Virginia Vitete y el Dr. Gastón Pérez.

Desde el municipio, destacaron que el motivo de la misma, fue analizar «soluciones inmediatas» ante la situación de la Policlínica local, la cual permanecerá cerrada temporalmente debido a que el hollín llegó a todos sus rincones, requiriendo una limpieza profunda y una nueva instalación eléctrica.

Resaltaron que «gracias a las gestiones realizadas en conjunto, y con el apoyo del Cura Párroco Orlando Torres, se dispuso de un espacio alternativo en las instalaciones donde anteriormente funcionaba el Club de Niños. Se trata de un lugar amplio, luminoso y confortable, que permitirá continuar con las atenciones de pediatría y medicina general mientras se llevan adelante las obras necesarias en la policlínica«.

Se prevé que en un «corto plazo«, este nuevo espacio (ubicado frente a la policlínica) comience a funcionar, garantizando así la continuidad de los servicios de salud para toda la comunidad.