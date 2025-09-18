Una mujer de 80 años fue víctima de una rapiña en su domicilio

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Artigas y Brasil, según informó el Comunicado de Prensa N.º 214/2025 de Jefatura. La víctima relató que un hombre entró por una banderola mientras ella descansaba, y tras reducirla, procedió a revisar toda la vivienda, llevándose únicamente un anillo como botín.

La mujer resultó lesionada y debió recibir asistencia médica en el lugar. El diagnóstico indicó un “escalpe en mano izquierda”, aunque fue dada de alta sin necesidad de traslado.

En el lugar trabajaron efectivos del Grupo de Reserva Táctica del P.A.D.O., además de Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente. El caso está en manos de la Fiscalía Letrada de 1° Turno de San José y continúa siendo investigado por el área de Investigaciones de Zona I.