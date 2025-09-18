Este miércoles 18 de setiembre, vecinos de Colonia Italia se reúnen en la escuela local para reclamar por viviendas de Mevir

En diálogo con San José Ahora, una madre de la Escuela Nº 17 explicó que unas 30 a 40 familias siguen esperando soluciones habitacionales, pese a haber cumplido con requisitos como la recategorización del terreno y la gestión del agua. Sin embargo, denunciaron que nunca se concretó la transferencia del campo del Instituto de Colonización al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Mevir), paso clave para iniciar las obras. – » Siempre nos pusieron trabas, que el campo, que el agua. Siempre nos pusieron trabas»

Los vecinos señalan que, durante estos años, se generaron expectativas con compromisos de autoridades nacionales y departamentales que finalmente no se materializaron. La situación los obliga, dicen, a “empezar de cero” en cada instancia.

Actualmente, la comunidad busca mantener el tema en agenda con el apoyo de referentes locales y reclama que se garantice el derecho a la vivienda en la zona, ya que muchas familias trabajan en el campo y no quieren abandonar el lugar donde también funcionan la escuela y la sociedad de fomento.