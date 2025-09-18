Desde el viernes se pueden registrar «tormentas puntualmente fuertes»

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso sobre la llegada de un sistema de tormentas que afectará al país desde este viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre.

Según el organismo, una masa de aire húmedo e inestable comenzará a impactar el territorio desde el litoral oeste el viernes, desplazándose hacia el este y generando tormentas puntualmente fuertes, aunque se esperan mejoras temporarias durante el día.

El sábado 20 se mantendrá la inestabilidad en el litoral oeste y norte del país, con tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde, un sistema frontal ingresará por el suroeste, provocando tormentas fuertes y muy fuertes, principalmente al sur del río Negro. En estas zonas se podrían registrar rachas de viento intensas, actividad eléctrica y caída de granizo.

Para el domingo 21, se prevé que la situación comience a mejorar desde el suroeste con un marcado descenso de la temperatura a partir de la mañana.

Inumet recomienda a la población seguir de cerca los pronósticos oficiales a través de su sitio web y redes sociales, y tomar precauciones ante las posibles tormentas.