La medición corresponde a los primeros 15 días de setiembre.

El vicepresidente de la cooperativa, Alejandro Pérez Viazzi, informó a Informe Tardáguila que la primavera llegó con un fuerte impulso productivo, reflejado en este aumento sostenido en la entrega de leche.

En cuanto a la política de precios al productor, Pérez Viazzi explicó que el Directorio busca “mantener una estabilidad”, pese a que en el mercado internacional se registraron pequeñas caídas en las últimas licitaciones de Fonterra, vinculadas a un aumento global en la producción de leche.

De esta forma, la primavera no solo anticipa mayor productividad en los tambos uruguayos, sino que también plantea el desafío de sostener la rentabilidad de los productores frente a un mercado internacional más volátil.