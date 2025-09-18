A cargo de Julio César Huertas, Gerardo Marandino, Beatriz Lozano y Ulrich Schrader
Este próximo sábado 20 de setiembre, a las 19 horas, se realizará un concierto lírico en el Museo Departamental de San José (Bengoa 493), que contará con la presencia de Julio César Huertas (piano), Gerardo Marandino (tenor), Beatriz Lozano (soprano) y Ulrich Schrader (barítono).
El evento se llama «Dialogo entre Giacomo Puccini y Enrico Caruso», Puccini, fue un compositor italiano de ópera, y Caruso, era un cantante italiano de opera. En este recital, se interpretarán las diferentes obras de Caruso.
También este recital coincide con un aniversario más de la unidad italiana, que se conmemora cada 20 de setiembre. La misma se concretó en el año 1870.