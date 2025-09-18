Familiares y amigos se han organizado para buscarlo.

La última vez que la familia de Enzo Lira Buceta fue el pasado lunes. Ese día, el joven de 21 años residente en el barrio Capitán Manuel Artigas de San José de Mayo, vestía una campera de nailon azul y pantalón deportivo gris según informó la Jefatura de Policía este jueves.

San José Ahora pudo saber que familiares y amigos se han organizado para la buscarlo, labor que retomarán en la mañana del viernes. Esperan obtener resultados y aguardan por novedades que puedan surgir por el lado de la Policía.

Las autoridades solicitan que cualquier dato que pueda contribuir a la investigación sea comunicado a la dependencia policial más cercana o directamente al servicio de emergencias 9-1-1.

La búsqueda continúa activa, y se solicita la máxima difusión para colaborar con la localización del joven.