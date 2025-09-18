El edil (s) Juan Francisco Marichal, estuvo en el lugar y manifestó su preocupación al respecto

El edil (s) por el Frente Amplio, Juan Francisco Marichal, denunció a través de sus redes sociales, el estado en que se encuentra el basurero de Kiyú, que se encuentra cercano al monumento del grillo.

Destaca que vecinos han reclamado en diferentes oportunidades, pero la situación persiste. El edil detalló que el video fue grabado ayer, y apunta a que de forma más asidua “se levante la basura” por parte de la Intendencia.

Marichal explicó a San José Ahora que frecuentemente se tira basura allí “a veces más, a veces menos”, destacando que en este momento es “increíble la cantidad de cosas que hay tiradas allí”.