En la media hora previa de la última sesión de la Junta, se refirió al tema, en el marco del Mes de la Diversidad

En la media hora previa de la sesión ordinaria de este lunes en la Junta Departamental de San José, el edil por el Frente Amplio, Rafael Martínez, reflexionó sobre el Mes de la Diversidad y subrayó la importancia de comprenderla como un derecho humano.

Martínez señaló que “la diversidad es disidencia, una manera de desafiar el sistema binario y heteronormativo que ha dominado la sociedad por mucho tiempo”, y sostuvo que no se trata únicamente de incluir minorías, sino de “interpelar las estructuras de poder que las marginan”.

En su intervención, hizo referencia a la artista argentina trans Susy Shock, al destacar que la diversidad implica un “abrazo político que une a las personas desde los bordes y desafía la lógica de la exclusión”.

El edil recordó que el movimiento LGBTIQ+ tiene su raíz en las luchas de Stonewall, en 1969, y que a lo largo de los años se ha transformado en un proyecto de convivencia más amplio, “donde nadie quede fuera por su identidad”.

Martínez afirmó que las comunidades han debido “reivindicar lo peyorativo” y convertir los insultos en identidad colectiva, como una forma de fortalecerse ante la discriminación. “Gritamos que está bien ser lo que somos, para que nos escuchen las infancias, las personas que están solas, las que están sufriendo discriminación en sus espacios”, expresó.

Asimismo, señaló que la lucha no debe romantizarse: “No queremos discursos centrados en el amor y el placer, nuestra lucha es por nuestra identidad, por respeto a lo que somos, es por dignidad”.

Finalmente, Martínez sostuvo que la diversidad no es un favor ni un gesto de tolerancia, sino “una condición de toda sociedad democrática”. En ese sentido, advirtió que “las instituciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar que las leyes conquistadas se traduzcan en hechos concretos”.

“Solo tendremos democracia plena con una sociedad diversa. Y no hay diversidad posible sin dignidad. Ese es el horizonte por el que seguimos y seguiremos luchando”, concluyó.