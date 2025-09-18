La problemática de los equinos en la vía pública sigue generando preocupación en el barrio Mondex de San José.

En diálogo con San José Ahora, la tesorera de la comisión barrial señaló que “dentro del marco de lo legal ya hemos hecho todo, pero nadie nos da respuesta”. Ayer, el director de Bienestar Animal de la Intendencia, Gonzalo Simone, se hizo presente para evaluar a un equino atado en un terreno y realizar el chipeo correspondiente. Sin embargo, horas más tarde, el animal seguía allí y se habían sumado otros cuatro.

Los vecinos relataron que debieron hacer un seguimiento por cuenta propia hasta dar con el propietario, lo que finalmente permitió a la policía intervenir y retirar un total de cinco caballos. “No deberíamos ser nosotros quienes nos expongamos a encarar a personas irresponsables”, manifestaron, recordando que ya han sufrido episodios de agresiones verbales y físicas en otros conflictos de convivencia barrial.

Además, los residentes expresaron su inquietud por un terreno lindero perteneciente a cooperativas de viviendas, donde se estaría generando un foco de basural y contaminación. Según denunciaron, allí se depositan desechos de distintos puntos de la ciudad, incluyendo animales muertos y rellenos sin control.

En este marco, la comisión mantuvo contacto con Pablo García, referente de Ordenamiento Territorial, y se espera una reunión con el Director de Gestión Ambiental y Salud para abordar este tema.

Los vecinos destacaron el apoyo de la prensa y remarcaron la importancia de que todas las comisiones barriales trabajen unidas para encontrar soluciones efectivas a los problemas comunes.

