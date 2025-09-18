Operaban a través de redes sociales.

En el marco de las investigaciones llevadas adelante por el Departamento de Delitos Informáticos, la Justicia condenó a dos hombres responsables de múltiples estafas realizadas mediante publicaciones de productos en redes sociales, una práctica que se ha extendido a un ritmo extremadamente preocupante, informó Subrayado.

Uno de los individuos fue condenado por 28 delitos de estafa y deberá cumplir 22 meses en la cárcel.

A otro se le imputaron 25 delitos de estafa, en 23 de los casos en calidad de coautor y deberá cumplir 20 meses de prisión domiciliaria.

La maniobra consistía en ofrecer artículos a la venta, coordinar el pago mediante transferencias o giros y, tras concretar la operación, nunca enviar el producto.

Para justificar el incumplimiento, los estafadores alegaban supuestas irregularidades en agencias de correo, hasta que finalmente cortaban todo contacto con las víctimas.

En total, se registraron 30 eventos delictivos y más de 30 víctimas vinculadas a esta modalidad de fraude.

El 13 de septiembre, una de las víctimas realizó un giro por un producto adquirido bajo esta modalidad, lo que permitió a los investigadores identificar a uno de los indagados. Con la coordinación de la Fiscalía Departamental de San José de 2º Turno, se dispusieron allanamientos y detenciones.

El 17 de septiembre la Policía detuvo a uno de los implicados en la ciudad de Young, y de manera simultánea, se realizó la detención del segundo indagado en Cardona, departamento de Soriano.

Ambos fueron trasladados a San José y puestos a disposición de la Fiscalía actuante.