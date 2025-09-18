l caso del intendente de Soriano sigue despertando polémica.

El análisis surge luego de que el Tribunal de Apelaciones Penal de 4° Turno revocara la decisión de la jueza de Mercedes, Ximena Menchaca, quien había resuelto no notificar a la Corte. La fiscal Charline Ferreyra sostuvo que la formalización de la investigación equivale a la sujeción del imputado al proceso, lo que habilita la aplicación del artículo 80 de la Constitución, que prevé la suspensión de la ciudadanía “por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría”.

El caso plantea un debate clave: si la calidad de imputado equivale al procesamiento bajo el nuevo Código del Proceso Penal o si debe esperarse a una condena firme.

La comisión está integrada por los ministros José Korzeniak y Alberto Castelar (Frente Amplio), José Garchitorena (Partido Colorado), Arturo Silvera y Ana Lía Piñeyrúa (Partido Nacional), además del presidente de la Corte, Wilfredo Penco, quien actúa como neutral.

El informe de la comisión no será vinculante, pero servirá de base para el fallo definitivo del cuerpo. No existen plazos legales, aunque fuentes del organismo indicaron que el estudio se realizará “a la brevedad”.