En Isidoro Noblía se vendieron más de 8.900 libretas ilegales, siendo que el pueblo tiene menos de 3.000 habitantes

La edila (s) por el Frente Amplio, Yanet Machín, planteó en la media hora previa de la pasada sesión de la Junta

Departamental de San José, que la Intendencia investigue si algún ciudadano del departamento, obtuvo la libreta de conducir de manera ilegal en Cerro Largo.

La inquietud nace a raíz de que funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo, fueron imputados en el marco de una investigación por la expedición de más de 8.900 licencias de conducir en tres años, en la localidad de Isidoro Noblía, un pueblo que cuenta con apenas 2.300 habitantes.

En diálogo con la prensa, afirmó que en caso de que hubiera implicados josefinos, se «verían que medidas se podrían tomar«.