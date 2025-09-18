En respuesta al debate generado días atrás en la Junta Departamental de San José, acerca de los agrotóxicos

En la sesión ordinaria de la Junta Departamental de San José del pasado lunes 15, la edila por el Frente Amplio, Yermén Peraza, presentó una moción para exponer en Sala sobre los agrotóxicos.

Tras la discusión en el recinto, la Junta resolvió promulgar dos mociones: la primera planteaba “exhortar” al MGAP a que intensifique la fiscalización con relación al uso de fitosanitarios, aumentando el cuerpo inspectivo en el interior del país. Entre otros puntos, resaltaba la promoción orgánica y el uso de nuevas tecnologías que reduzcan progresivamente el uso de agroquímicos. La misma fue aprobada por unanimidad (30/30).

La segunda moción, pasó los antecedentes vertidos en Sala a la comisión de Desarrollo y Agro, a efectos de que evalúe instalar una mesa de diálogo, con motivo de implementar una política de uso de agroquímicos. La misma era propuesta por todos los ediles, y fue aprobada por (24/30). Quiénes no la acompañaron, fueron los ediles: Mario Guerra, Esteban Arosteguy, Federico De Groote, Mónica Viera, Juan Ángel Menéndez y Hugo Campiño.

En diálogo con San José Ahora, el edil Mario Guerra, uno de los que no votó la antes mencionada moción, destacó que en este tema, Peraza «quizá no sabe los requisitos que hay para usar el glifosato, o los tóxicos, hay muchos (…) se tiene que avisar al Ministerio, y declarar lo que se va a usar y cómo se va a aplicar«.

Agregó que aquellos que utilizan este tipo de productos concurren a charlas y cursos que se les dan para su aplicación. Recalcó que «no es que cualquiera va a salir a echar glifosato cerca de un pueblo, en un lugar donde cerca hay un cauce de agua, hay muchos controles«.

Guerra señaló que ninguno de los ex presidentes de la República por el Frente Amplio (Tabaré Vázquez y José Mujica) pudieron hacer algo al respecto: «Lo que más se conversa, es que el glifosato, crea prácticamente el cáncer, usted fíjese que si se quiere, no se paró como había -quizás- que haberlo parado, cuando tuvimos al ex presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, que vaya si sabía lo que es el cáncer, lo que es la contaminación, un oncólogo famoso como lo fue el doctor Vázquez. También tuvimos al señor Pepe Mujica, también tuvo la chance de haberlo parado y controlado, siendo que fue ministro de Ganadería«.

El edil, en la misma línea de la moción que votó, apunta a «obligar al ciudadano que está haciendo las cosas malas, a que las haga bien, pararlo, y si no se para, aplicarle serias multas, capaz que sí, no lo niego, ni lo discuto, pero no es un tema que usted lo va a parar de raíz, ni lo va a cortar«.

Por último, señaló que la gran mayoría de productores rurales del departamento que utilizan estos fitosanitarios, tienen a su técnico para consultarle cómo aplicarlo y cuándo hacerlo: «Le puedo asegurar que no debe haber productor en San José que no tenga a su técnico«.

En otro orden de temas, Guerra también se refirió a las declaraciones del edil por el Frente Amplio, Emiliano Mesa, quien expuso días atrás la situación que viven vecinos del complejo de viviendas SIAV de Rafael Perazza, que según lo manifestado por el edil, hace casi 15 años no cuentan con pavimento.

«Yo les doy la seguridad a esos vecinos que esta intendenta, e inclusive yo, nos reunimos con los vecinos para comprometernos en este periodo, a que cuando se apruebe el presupuesto, se va a hacer«, afirmó. Señaló también haberlo planteado en otras oportunidades en la Junta.