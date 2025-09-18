Desde la mirada alerta hasta el leve movimiento de la cola, los perros se comunican constantemente con quienes los rodean a través de gestos, posturas y señales que muchas veces pasan desapercibidas para los humanos.



Comprender este lenguaje oculto no solo permite interpretar sus emociones y necesidades, sino también fortalecer el vínculo con nuestra mascota y mejorar la convivencia diaria. Más allá de las palabras que aprenden o de las órdenes básicas, cada gesto, cada postura y cada aroma que perciben transmite información valiosa sobre su estado emocional, su disposición para jugar o su nivel de estrés.

A lo largo de esta nota, exploraremos cómo interpretar su lenguaje corporal, reconocer las señales de calma y estrés, comprender las palabras y órdenes que más fácilmente aprenden, y descubrir el papel fundamental de sentidos como el olfato en su comunicación.

Conocer estas claves permite a los dueños interactuar de manera más consciente, brindando a los perros un entorno seguro, estimulante y lleno de confianza.

El papel de la voz en la comunicación con los perros

Aunque los gestos y posturas son esenciales, los perros también aprenden a reconocer sonidos y palabras humanas. Diversos estudios han demostrado que pueden memorizar términos concretos y asociarlos con acciones, objetos o situaciones.

El tono de voz influye tanto como el vocabulario. Una orden firme y clara en tono neutro transmite autoridad, mientras que un tono alegre refuerza conductas positivas. Por el contrario, un tono de enojo puede generar miedo y bloquear el aprendizaje. Por eso, los adiestradores recomiendan mantener la coherencia entre gestos, voz y lenguaje corporal para que el perro reciba mensajes claros.

El papel del olfato en la comunicación canina

Además de las palabras, las órdenes básicas y el lenguaje corporal, el olfato es un aspecto fundamental en la comunicación de los perros. Este sentido les permite percibir y procesar información del entorno de manera mucho más compleja que los humanos, gracias a sus cientos de millones de receptores olfativos. La comida cumple un rol central: los aromas de su alimento balanceado, como Maxine, o de snacks naturales como unas tiras de hígado seco, transmiten señales de recompensa, seguridad y bienestar, ayudando al perro a relacionar experiencias con emociones positivas.

El olfato también les permite detectar cambios emocionales en personas y animales, identificando estados de estrés, ansiedad o enfermedad. Así, acciones como olfatear la ropa, explorar un nuevo espacio o acercarse a su plato de comida proporcionan información valiosa sobre su entorno y refuerzan su sensación de seguridad.

En la interacción social entre perros, los aromas de alimentos, juguetes o mantas permiten reconocer la identidad, edad, sexo y estado emocional del otro animal, evidenciando que el olfato es clave para la comunicación social.

Para los dueños, aceptar este sentido significa entender que los paseos y momentos de comida no solo son ejercicio físico o nutrición, sino también estimulación mental, fortaleciendo su bienestar emocional, confianza y aprendizaje.

¿Cuáles son las 10 palabras que los perros entienden?

Investigaciones realizadas en universidades de Canadá y Alemania señalan que los perros promedio pueden aprender entre 80 y 200 palabras, aunque algunos ejemplares superdotados llegan a comprender más de mil.

En la práctica diaria, hay ciertas palabras que la mayoría de los perros domésticos reconocen con facilidad y que forman parte de su vocabulario funcional. Por ejemplo, la palabra “No” se asocia con la prohibición o la interrupción de una acción, mientras que “Ven” o “aquí” se utiliza para llamar su atención y lograr que se acerquen al dueño.

Órdenes como “Sienta” y “Quieto” son esenciales en el adiestramiento: la primera ayuda a mantener el control en situaciones sociales, y la segunda resulta fundamental para regular el comportamiento y prevenir accidentes. Del mismo modo, palabras como “Abajo” o “echado” indican una posición de reposo, mientras que “Vamos” o “camina” están directamente relacionadas con el paseo diario, y “Arriba” se utiliza para permitir que el perro suba a un lugar específico.

Durante los juegos y el entretenimiento, los perros comprenden órdenes como “Busca”, que se emplea en actividades de rastreo o exploración, y “Trae”, muy común en juegos con pelotas o juguetes. Finalmente, reconocer su propio nombre es fundamental, ya que se trata de la palabra que identifica al animal y establece un vínculo directo con el dueño.

Estas palabras funcionan porque se acompañan de experiencias repetidas y coherentes. Los perros aprenden por asociación, de modo que la repetición constante en contextos similares refuerza la comprensión y permite que respondan de manera más efectiva a las órdenes cotidianas.

¿Cómo interpretar el lenguaje corporal de tu perro?

Los perros se comunican principalmente a través de su lenguaje corporal, un sistema de señales que les permite transmitir emociones, advertencias y estados de ánimo. Observar la postura, el movimiento de la cola, la expresión facial y la posición de las orejas ofrece información clave sobre lo que sienten.

Un perro con la cola baja y las orejas hacia atrás suele expresar miedo o sumisión, mientras que, si mantiene la cola erguida y el cuerpo firme, está demostrando seguridad o alerta.

El contacto visual también dice mucho. Una mirada fija y prolongada puede ser un signo de desafío, mientras que una mirada suave y parpadeante transmite calma.

Los movimientos del hocico, como lamerse los labios o bostezar fuera de contexto, suelen ser señales de estrés que pasan desapercibidas para muchos dueños. Aprender a detectar estas conductas permite fortalecer el vínculo con la mascota y anticipar reacciones que podrían evitar conflictos.

Señales de calma y estrés, lo que tu perro quiere decirte

Uno de los aspectos más interesantes del lenguaje canino son las llamadas “señales de calma”, descritas por la especialista Turid Rugaas. Estas incluyen gestos como girar la cabeza, olfatear el suelo o caminar lentamente en situaciones tensas. Lejos de ser casuales, funcionan como mecanismos de comunicación que buscan evitar confrontaciones y mantener la armonía.

También existen manifestaciones claras de estrés. Un perro que jadea excesivamente, se sacude de manera repetida o camina en círculos está mostrando incomodidad. Reconocer estos signos es fundamental para ajustar el entorno y garantizar su bienestar.

La interpretación del lenguaje corporal no se limita a identificar emociones negativas; también se trata de saber cuándo el perro está relajado y feliz, como cuando se tumba de lado con el vientre expuesto o mueve la cola con suavidad en un vaivén relajado.

La memoria y la capacidad de asociación

Los perros poseen una memoria asociativa que les permite recordar experiencias y relacionarlas con palabras o situaciones. Por ejemplo, cada vez que escuchan la palabra “paseo” y se toma la correa, no solo reconocen el término, sino también el contexto y la anticipación de la actividad.

Este tipo de aprendizaje se ve reforzado de manera natural cuando se combinan las órdenes con pequeñas recompensas; alimentos que el perro disfruta, como su alimento balanceado diario, ya sea Maxine, PRP Plan u otro similar, ayudan a que el aroma y sabor consoliden la asociación entre palabra, acción y resultado.

Algunas razas de trabajo, como border collies o pastores alemanes, suelen mostrar mayor facilidad para aprender vocabulario, aunque cualquier perro puede ampliar su comprensión si se refuerzan los ejercicios con constancia y coherencia.

La combinación de señales claras, paciencia y recompensas agradables permite que el perro memorice las órdenes y responda de manera confiable, reforzando su capacidad de asociación de forma natural y sin esfuerzo.