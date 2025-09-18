Apunta a que el actual sistema procesal penal genera un “atasco” en la Fiscalía

El representante nacional por el Partido Colorado en San José, Mauricio Viera, presentó este jueves 18 de setiembre un proyecto de ley con el objetivo de modificar la aplicación de la Ley de Faltas (Nº 19.120, de 2013), con el fin de agilizar los procesos judiciales vinculados a este tipo de delitos considerados menores.

En la exposición de motivos, Viera señaló que el actual sistema procesal penal genera un “atasco” en la Fiscalía, debido al volumen de denuncias por faltas y la escasez de personal para atenderlas. Según explicó, la mayoría de estos casos terminan archivados en aplicación del Principio de Oportunidad, lo que implica que “las normas punitivas no se aplican ni castigan a los infractores, creando una idea de liviandad del Estado”.

La propuesta plantea que el Ministerio Público pueda expedirse por escrito —con acusación o sobreseimiento— en un plazo de 48 horas, en lugar de requerir su participación obligatoria en audiencias. El diputado sostuvo que este mecanismo permitiría optimizar recursos, mantener las garantías procesales y descongestionar la agenda de fiscales.

El proyecto sustituye los artículos 19, 20 y 21 del capítulo V de la ley vigente. Entre los cambios propuestos, se establece que la audiencia debe fijarse dentro de los diez días de recibida la denuncia, que el juez podrá ordenar la producción de pruebas sugeridas por la defensa, y que la sentencia será apelable ante un juez letrado de primera instancia.

Viera solicitó que la iniciativa pase a estudio de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.