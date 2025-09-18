La Jefatura de Policía de San José emitió un llamado a la población para dar con el paradero de Enzo Lira Buceta.

Según el Comunicado de Prensa N.º 214/2025, el joven, con último domicilio en San José de Mayo, fue visto por última vez vistiendo una campera de nailon azul y pantalón deportivo gris. Desde entonces, no se tiene información sobre su ubicación.

Las autoridades solicitan que cualquier dato que pueda contribuir a la investigación sea comunicado a la dependencia policial más cercana o directamente al servicio de emergencias 9-1-1.

La búsqueda continúa activa, y se solicita la máxima difusión para colaborar con la localización del joven.