Atenderá de lunes a viernes, de 8 a 18 horas

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) informó que la Policlínica de Ecilda Paullier permanecerá cerrada de forma transitoria debido a un incendio ocurrido el pasado viernes 12 de setiembre en horas de la madrugada.

El fuego no se propagó más allá de un espacio determinado, no se registraron personas lesionadas y en ese momento no había nadie en el edificio. Sin embargo, las instalaciones sufrieron daños que impiden el normal desarrollo de las actividades asistenciales.

Mientras se concreta la reapertura, se implementó un plan de contingencia con consultas telefónicas y atención presencial en otros espacios de la RAP San José. Asimismo, desde este martes 16 de setiembre funciona en la localidad un móvil de ASSE que atenderá de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, para garantizar la continuidad del primer nivel de atención en salud.