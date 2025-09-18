El establecimiento había sido fundado en 1950 y sus productos alcanzaron gran reconocimiento a nivel nacional

La planta quesera Howald y Krieg, conocida durante décadas como Alpa, bajó la cortina de forma definitiva tras más de 70 años de actividad. El cierre fue confirmado este miércoles, según informó Montevideo Portal en base a datos publicados por el medio local Diario Helvecia.

El establecimiento había sido fundado en 1950 y sus productos alcanzaron gran reconocimiento a nivel nacional, en particular su tradicional queso crema untable, además de los quesos fundidos en fetas que comenzaron a producirse a fines de los años noventa tras una inversión millonaria en maquinaria.

En abril de este año la firma atravesó un momento singular: celebró sus 75 años de historia mientras cambiaba de propietarios en un remate judicial. Pese a los esfuerzos de los nuevos dueños, no fue posible revertir los problemas financieros acumulados y la planta debió cerrar.

De acuerdo con lo informado, la maquinaria fue adquirida por una empresa de Tacuarembó, que ya la trasladó hacia ese departamento. Con lo recaudado se prevé cubrir el despido de los 18 trabajadores que permanecían en funciones, además de saldar deudas con proveedores y cumplir con otros compromisos legales.

En su última etapa de funcionamiento, la quesera elaboraba variedades como queso sandwichero, crema, Berna y la línea premium Rodolfo.