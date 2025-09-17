La pena es de prisión efectiva para ambos

Dos hombres con antecedentes penales fueron condenados a siete meses de prisión efectiva, luego de ser detenidos por efectivos del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.) y la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) tras un operativo en San José de Mayo.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, “un equipo del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.) que en horas de la mañana de ayer se encontraba realizando tareas de patrullaje por las inmediaciones de calles Pagola y Zudáñez de la capital departamental, avistó a un sujeto con una moto, el que coincidía con las descripciones aportadas momentos antes de acuerdo a un hecho de hurto a comercio”.

El hombre abandonó la moto y dos bolsos con objetos robados en una finca, intentando fugarse por el fondo de la vivienda, pero fue detenido. En paralelo, personal de la URP localizó oculto en un galpón a un segundo involucrado, que había intentado deshacerse de prendas de vestir.

Ambos fueron trasladados a Comisaría 1ª de San José de Mayo y puestos a disposición de la Fiscalía Letrada de 2° Turno. Tras la audiencia en el Juzgado Letrado de 1ª Instancia de 1° Turno, se condenó a L.A.F.I., de 29 años, y a F.B.A., de 28 años, por un delito de receptación en grado de consumación.

La sentencia estableció una pena de siete meses de prisión efectiva para cada uno.