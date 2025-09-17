La entrega de premios se realizó el sábado 11 de octubre en la Biblioteca Luis Vila, de Raigón, San José, en el marco del centenario del escritor y poeta uruguayo.
El VI Concurso Nacional de Poesía “Poetas Orientales”, dedicado este año a los 100 años del nacimiento de Osiris Rodríguez Castillos, ya tiene a sus ganadores. El certamen, que convocó a autores de todo el país, celebró su instancia final con una ceremonia de premiación en la Biblioteca Luis Vila, en Raigón, San José.
Premios “Osiris” 2025
- 1er premio: Milagro, Silvia Pérez Pérez
- 2do premio: Décimas para Osiris, Néstor Eduardo Pérez
- 3er premio: Cruzando el Yi, Estela Centurión
Premios “Poetas Orientales”
- 1er premio: Camino de Tiatucura, Marisa Hernández
- 2do premio: El árbol, Carlos Tortevolo
- 3er premio: Lo que dejan los años, Gabriel Rodríguez
Menciones
- 1ª mención: Glosa, Luz del Alba López
- 2ª mención: Potros Salvajes, Cristina Cerdeña
- 3ª mención: La Carta, Gloria Raquel González
El jurado estuvo integrado por Laura Boulang, Sandra Bondad y Graciela Olivera, quienes destacaron la calidad y la diversidad de las obras presentadas.
Osiris Rodríguez Castillos (1925-1996) fue un poeta, narrador y cantautor uruguayo, considerado uno de los grandes referentes de la literatura y la música popular del país. Autor de textos emblemáticos como Cielito del Amanecer y Guitarra Negra, su obra fusiona la tradición gauchesca con una profunda sensibilidad social y estética, lo que lo convirtió en una de las voces más singulares de la cultura nacional.