La entrega de premios se realizó el sábado 11 de octubre en la Biblioteca Luis Vila, de Raigón, San José, en el marco del centenario del escritor y poeta uruguayo.

El VI Concurso Nacional de Poesía “Poetas Orientales”, dedicado este año a los 100 años del nacimiento de Osiris Rodríguez Castillos, ya tiene a sus ganadores. El certamen, que convocó a autores de todo el país, celebró su instancia final con una ceremonia de premiación en la Biblioteca Luis Vila, en Raigón, San José.

Premios “Osiris” 2025

1er premio: Milagro, Silvia Pérez Pérez

Milagro, Silvia Pérez Pérez 2do premio: Décimas para Osiris, Néstor Eduardo Pérez

Décimas para Osiris, Néstor Eduardo Pérez 3er premio: Cruzando el Yi, Estela Centurión

Premios “Poetas Orientales”

1er premio: Camino de Tiatucura, Marisa Hernández

Camino de Tiatucura, Marisa Hernández 2do premio: El árbol, Carlos Tortevolo

El árbol, Carlos Tortevolo 3er premio: Lo que dejan los años, Gabriel Rodríguez

Menciones

1ª mención: Glosa, Luz del Alba López

Glosa, Luz del Alba López 2ª mención: Potros Salvajes, Cristina Cerdeña

Potros Salvajes, Cristina Cerdeña 3ª mención: La Carta, Gloria Raquel González

El jurado estuvo integrado por Laura Boulang, Sandra Bondad y Graciela Olivera, quienes destacaron la calidad y la diversidad de las obras presentadas.

Osiris Rodríguez Castillos (foto de Radio Sarandi 690)

Osiris Rodríguez Castillos (1925-1996) fue un poeta, narrador y cantautor uruguayo, considerado uno de los grandes referentes de la literatura y la música popular del país. Autor de textos emblemáticos como Cielito del Amanecer y Guitarra Negra, su obra fusiona la tradición gauchesca con una profunda sensibilidad social y estética, lo que lo convirtió en una de las voces más singulares de la cultura nacional.