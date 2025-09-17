Es reconocida por su labor educativa y literaria.

La Comisión Vecinal de Playa Pascual departamento de San José, convocó a una jornada solidaria con el objetivo de colaborar en el tratamiento oncológico de la profesora y poeta María Laura Borges, quien desde hace meses enfrenta un cáncer de colon agresivo.

El encuentro será el domingo 19 de octubre a las 16 horas, en la sede de la comisión vecinal. Habrá música en vivo, poesía y un espacio de encuentro comunitario. Las entradas tienen un costo de $100 y los menores de 12 años ingresarán gratis. Todo lo recaudado se destinará a sostener los gastos del tratamiento médico que Borges necesita.

Además, sigue habilitada la cuenta del BROU para quienes deseen colaborar de forma directa: 000751585 – 00001 (anterior 022-0064089), a nombre de Laura Borges.

Quienes prefieran hacerlo por otra vía pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

Desde la organización destacaron que esta actividad será “mucho más que una recaudación”: representa un gesto colectivo de apoyo y acompañamiento a Borges, muy querida en la zona por su compromiso con la educación y la cultura.