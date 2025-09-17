La ciudad de Rodríguez vivirá una jornada de música, sabores y entretenimiento

La propuesta, organizada a nivel local, incluirá una amplia plaza de comidas, feria de artesanos y expositores, además de juegos y actividades recreativas para toda la familia.

El evento contará con un destacado espectáculo musical. Sobre el escenario se presentarán Majo y La del 13, La Previa, Grupo Ecco, Amanecer Folklórico y La Sensación, quienes pondrán ritmo a una jornada que busca instalarse como tradición en el calendario festivo del departamento.

La primera Fiesta Gastronómica y Cervecera promete combinar la gastronomía local, la producción artesanal y la música en vivo, convirtiéndose en un espacio de encuentro y disfrute para vecinos y visitantes.

El Parque de Rodríguez será el epicentro de esta celebración, desde la mañana hasta entrada la noche, en un evento que apunta a consolidarse en futuras ediciones.