Dos hombres armados lo abordaron y huyeron con el vehículo.

Un joven fue víctima de una rapiña a mano armada en la noche del martes en Ciudad del Plata, según informó la Jefatura de Policía de San José en su parte de este miércoles 17 de setiembre.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Avenida Ocho y De Soto, en el barrio Autódromo, cuando la víctima se encontraba estacionada con su birrodado. En ese momento fue interceptada por dos hombres que lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a entregar la moto.

Los delincuentes se dieron a la fuga inmediatamente, mientras que el joven, que por fortuna no resultó herido, pidió ayuda y se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD).

Al lugar acudió personal de la Unidad de Respuesta Policial (URP), que entrevistó a la víctima y constató lo sucedido. El caso quedó ahora en manos del Área de Investigaciones de Zona II, que trabaja para dar con los autores y recuperar el vehículo.