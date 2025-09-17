Importante actividad eléctrica, posibles granizadas y rachas de viento, entre los posibles fenómenos.

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este sábado.

«Es grave porque estamos con temperaturas elevadas con alto índice de humedad, las condiciones propicias para generar alguna actividad eléctrica importante, alguna granizada como así también alguna racha de viento».

Para las próximas horas, indicó que se inestabiliza la zona norte y litoral del país, con algún chaparrón. En la tarde del jueves tiende a despejarse, las temperaturas vuelven a ascender y la noche estará fresca.

Un viernes de verano con temperaturas de 30° en el norte y 25° en el sur del territorio.

«Sábado caluroso, pesado, desmejora hacia la noche. Por el suroeste ingresa un frente frío asociado a una depresión atmosférica (…) va a estar generando lluvias y tormentas».

Y agregó: «Mejora el domingo, ahí bajan algo las temperaturas. La primavera se inicia con temperaturas acorde a la época».