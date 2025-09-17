El ministro aseguró que el “tributo encubierto” denunciado por la oposición implica “un distintivo de la producción nacional”.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, estuvo presente en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, donde expuso el presupuesto quinquenal de la cartera, publicó Montevideo Portal.

El jerarca aseguró, en rueda de prensa, que la propuesta presenta “recursos y lineamientos para el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental del país”, en la cual se busca la “modernización del ministerio”, con la “incorporación de tecnología y herramientas de inteligencia artificial”.

Dentro de la distribución de recursos, Ortuño afirmó que hay “dos prioridades fundamentales”, entre ellas la “construcción de un sistema de información hídrica”, además de que se le “asigna al ministerio, a través de la Dirección Nacional de Aguas, la responsabilidad de emitir las alertas o las advertencias de sequías o inundaciones”.

Asimismo, se refirió al reclamo de la oposición por un “impuesto encubierto” en el proyecto de ley, que pretende gravar a las “sustancias fitosanitarias de alta peligrosidad”. “Afectará directamente a los productores agropecuarios y a la industria nacional de fitosanitarios”, reclamó el diputado colorado Walter Cervini.

Según explicó Ortuño, esta iniciativa “está solo dispuesta para los químicos altamente contaminantes” de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Así, aseguró que ya ha mantenido conversaciones con las gremiales del sector agropecuario al respecto. “Confiamos que en el trabajo conjunto […] podamos avanzar en este camino que confiamos no solo no va a suponer un sobrecosto que afecte la competitividad en nuestro sector agroexportador, sino que, por el contrario, lo fortalezca, lo potencie”, recalcó el ministro.

Sin embargo, el secretario de Estado reconoció que han “tenido rechazo” de la producción nacional “por contener plaguicidas”. “Lejos de estar generando una contestación al sistema productivo, lo que estamos haciendo es apostando al valor agregado ambiental como un distintivo de la producción nacional” en un área donde Uruguay “ya es referencia en el mundo”, expresó.