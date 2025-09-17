Mesa resultó reelecto como diputado en los pasados comicios nacionales

En la mañana de este miércoles 17, asumió como senador suplente el diputado por el Frente Amplio en San José, Nicolás Mesa, quien a través del Movimiento de Participación Popular (MPP) fue electo como representante, tanto para el período 2020-2025, como para el actual (2025-2030).

Mesa, a través de sus redes sociales, confirmó que suplirá temporalmente al senador Aníbal Pereyra. Destacó sentir «más responsabilidad y más compromiso» al jurar como senador de la República.

De esta manera, San José tendrá tres representantes en la cámara alta, siendo estos, Mesa, Carlos Daniel Camy y José Luis Falero.