El kilo de cálculos biliares —que se utilizan para la medicina tradicional china— vale 250.000 dólares, señaló Fratti.

En el marco del cierre de la edición 120 de la Expo Prado, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, confirmó un acuerdo con China que permitirá a Uruguay procesar cálculos biliares bovinos de Uruguay, Argentina y Brasil para su exportación al mercado asiático.

Fratti informó que la noticia fue transmitida por el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Gastón Scayola, quien integra una misión oficial en China. El ministro destacó la magnitud del convenio: “El kilo de cálculos biliares vale 250.000 dólares porque va para la medicina tradicional china, no va para otro producto”, aseguró.

El jerarca bromeó sobre la rareza del producto al señalar que, con ese valor, “van a aparecer cálculos en los ganados”. Más allá de la anécdota, subrayó que se trata de un insumo de “altísimo valor” para la cultura china, lo que abre nuevas oportunidades comerciales para Uruguay y la región.

Además, Fratti remarcó que el país mantiene una “necesidad permanente de estar vinculado al mundo” y mencionó avances en acuerdos con mercados como Filipinas, República Dominicana y Ucrania, así como las negociaciones en curso entre el Mercosur y la Unión Europea.

Con este nuevo convenio, Uruguay no solo diversifica su oferta exportadora, sino que se posiciona como centro regional de procesamiento de un producto singular y de gran valor en el mercado internacional.