Se detuvieron a dos personas en los operativos

La Brigada Departamental Antidrogas (B.D.A.) de San José realizó un importante procedimiento en la zona de Delta del Tigre, tras recibir información sobre la existencia de un punto de venta de estupefacientes.

Según informó la Jefatura de Policía de San José en su parte oficial de este miércoles 17 de setiembre, “personal de la Brigada Departamental Antidrogas (B.D.A), ante la toma de conocimiento de la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en la zona de Delta del Tigre, llevó a cabo actuaciones que permitieron la identificación de los responsables del ilícito”.

Con orden judicial, se efectuaron allanamientos en dos fincas, donde se logró la detención de un hombre y una mujer, además de la incautación de 21 envoltorios de nailon con sustancia blanca, $1.773, una videocámara y un teléfono celular.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras la Fiscalía Letrada de Libertad continúa con la investigación.