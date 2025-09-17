Quedó habilitada en el marco de la reinauguración de la Sala Casto Martínez Laguarda en la Casa de los Deportes.

En la noche del lunes se llevó a cabo la reinauguración de la Sala “Casto Martínez Laguarda” en la Casa de los Deportes de San José. El espacio renovado luce ahora las seis Copas del Interior obtenidas por la selección mayor de fútbol, junto a todos los trofeos conquistados en su historia, informó la Liga Mayor de Fútbol de San José.

El acto tuvo como momento central la inauguración de la Galería de Honor, un reconocimiento a grandes dirigentes del fútbol de San José. Familiares directos de los homenajeados se hicieron presentes en la ceremonia.

La Galería de Honor la integran: Oscar D`Ursi, Pedro Chanquet, Bonifacio Antognazza, Juan A. Menéndez Celentano, Héctor Musso Bové, Juan Arambel, Héctor Odriozola, Ruben `Queto`Vittete, Manuel Rodríguez Diana, Antonio María Porley, Miguel A. Brusales, Artigas Rivera, Hugo Méndez Afonso, Irineo Larrea, Sergio De Armas, Andrés Galdo, Luis `Marino Ribas, Gastón Petenuzzo, Miguel Pereira, Oscar Fernández (Oscarito), Gastón Laguarda y Ulises “Pita” Betbeder.

Precisamente Ulises “Pita” Betbeder, referente histórico de Atlanta El Gráfico, es el único de los mencionados que aún vive.

La oratoria estuvo a cargo de Jorge Gutiérrez Pérez, dirigente de Central, quien repasó la trayectoria de los distinguidos, con intervenciones de Álvaro Ciganda, representante de River Plate y con más de 30 años de trayectoria en la Liga.