Lo advirtió el ministro del Interior, Carlos Negro

En su comparecencia pública, Negro planteó la pregunta “¿De dónde arranca su administración?”, señalando que el país enfrenta una tasa de homicidios por encima del umbral epidémico y un contexto de inseguridad cada vez más complejo.

El jerarca subrayó que Uruguay se ha consolidado como un punto de tránsito de drogas hacia Europa y, además, como lugar de acopio de cargamentos ilícitos, lo que incrementa los riesgos vinculados al narcotráfico.

Respecto a la situación penitenciaria, indicó que Uruguay está entre los diez países con mayor tasa de prisionalización del mundo, con un dato alarmante: siete de cada diez liberados reinciden en los primeros tres años.

Por otro lado, alertó sobre la proliferación de armas de fuego en la población civil, asegurando que el número de armas ilegales supera holgadamente el millón, lo que agrava el escenario de violencia.

Negro también destacó el impacto de nuevas formas de criminalidad, como las estafas y los ciberdelitos, que afectan a personas de todas las edades, incluidas aquellas “especialmente vulnerables”.