Fue propuesto por la edila Antonella Hornos (PN) en la pasada sesión ordinaria del Legislativo Departamental

En el marco del mes de setiembre, declarado como el Mes de la Prevención del Suicidio, la edila Antonella Hornos de la agrupación «Otra Mirada» por el Partido Nacional, expresó en la media hora previa de la Junta Departamental de San José, en la sesión del pasado lunes 15, la importancia de la sensibilización sobre la salud mental y la prevención del suicidio.

Durante su intervención, Hornos recordó que Uruguay se encuentra entre los países de la región con las tasas más altas de suicidio, subrayando la necesidad de políticas públicas de salud mental y de redes de apoyo comunitario. “La prevención no se limita exclusivamente a políticas públicas de salud mental, sino que también implica tejer redes de apoyo, promover la escucha activa y generar espacios donde cada persona sepa que no está sola”, afirmó.

La edila hizo un llamado a fortalecer los vínculos comunitarios y a respaldar a las instituciones que trabajan diariamente en la salud emocional de la población, insistiendo en que hablar de suicidio no promueve la conducta, sino que rompe el silencio que muchas veces acompaña a quienes sufren en silencio.

Como gesto simbólico, Hornos solicitó formalmente que la fachada de la Junta Departamental se ilumine con el color amarillo, símbolo internacional de la prevención del suicidio. La medida busca generar conciencia en la población y reafirmar el compromiso institucional con la salud mental y la vida.