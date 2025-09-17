Fenedur fabrica y comercializa adhesivos en Uruguay.

La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) confirmó este martes que Fenedur, fabricante de La Gotita, dejará de operar en el país, trasladando su producción a la República Argentina. El sindicato expresó su preocupación por lo que calificó como “una grave situación para la industria nacional”, marcada por cierres de plantas y pérdida de empleos.

La CSI advirtió que este caso “no es ajeno al diagnóstico denunciado en varias oportunidades”, e informó que se encuentra en estado de alerta, reclamando medidas inmediatas por parte de las autoridades para revertir una realidad que califican de “extremadamente grave”.

En la planta ubicada en Canelones trabajan alrededor de cuarenta empleados, que serán directamente afectados por el cierre. El sindicato manifestó su solidaridad: “Vaya nuestro abrazo a las y los compañeros que desarrollan tareas en la planta ubicada en el departamento de Canelones”.

El producto La Gotita, creado en Argentina en la década de 1960 y actualmente perteneciente a la multinacional alemana Henkel, se continuará fabricando y comercializando desde Argentina a través de Henkel Argentina.