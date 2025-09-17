Niños y adolescentes fueron los protagonistas con sus ideas

En la Feria Departamental de Clubes de Ciencia, que se realizó este miércoles en el Liceo N°1 de San José de Mayo, San José Ahora dialogó con Nahuel, Lorenzo e Iván, alumnos, de la Escuela Agraria de Raigón.

Ellos presentaron un proyecto que mejoraría el sistema de ordeñe en los tambos, al contar con una puerta semiautomática. En diálogo con este medio, explicaron el proceso y el cambio que significaría para los productores rurales.

También conocimos a Genaro (11) y Lautaro (10) de 5°A de la Escuela N°96 de Delta del Tigre, en San José, quienes presentaron en la Feria Departamental de Clubes de Ciencia, un proyecto que apunta al reciclaje.

Los escolares detallaron la investigación y concientización que llevaron adelante en su escuela, en pos de cuidar el medioambiente.

Por último, dialogamos en primera instancia con Luciano (12) y Paulina (11) de la Escuela N°76 de Colonia Wilson, quienes presentaron un proyecto que apunta a cuidar la energía de su centro educativo.

Por otra parte, María y Jairo de la Escuela Agraria de Raigón, idearon un comedero automático, que aportaría más eficiencia al trabajo del productor rural.