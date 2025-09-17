El próximo viernes 19 de setiembre a las 20 horas, el Liceo de Delta del Tigre

El evento, que tendrá lugar en la sede del centro educativo ubicada en calle Cuba, manzana 15, solar 1, contará con la orientación de la profesora Laura Morales y la dirección del Magíster Matías Ferreira.

Según informaron los organizadores, se trata de una instancia que busca rescatar repertorios musicales de distintas épocas, brindando a los alumnos la oportunidad de mostrar lo trabajado durante el año y acercar a la comunidad una experiencia cultural abierta.

La presentación está dirigida a estudiantes, familias y vecinos de la zona, y se espera una importante concurrencia dada la participación activa de jóvenes y el interés que genera este tipo de propuestas en el barrio. La actividad es abierta a todo público.