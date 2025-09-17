Así lo anunció el municipio a través de sus redes sociales, destacando que se ubicará en el barrio Monte Grande

A través de un comunicado, el municipio de Ciudad del Plata confirmó la construcción de la primera cancha de césped sintético de la ciudad, que estará ubicada en el barrio Monte Grande y será destinada al uso comunitario.

La obra se financiará con fondos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que fueron reformulados respecto a los proyectos aprobados en 2024 —una cancha en Delta del Tigre, la terminal de esa localidad y la rambla de Villa Olímpica—, los cuales afirman que no avanzaron debido a un informe negativo de la administración anterior del municipio que señalaba impactos ambientales.

Destacaron que la nueva cancha se construirá en un terreno cedido en comodato por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) al Municipio y a la Intendencia de San José, con el respaldo de su presidente Pablo Caggiani. El espacio será gestionado por el Club Monte Grande, que lo pondrá a disposición de las escuelas del barrio y de la ciudad que actualmente utilizan ese predio.

En cuanto a los proyectos inicialmente previstos —la terminal de Delta del Tigre, la cancha sintética en Delta y la rambla costanera en Villa Olímpica—, el municipio señaló que continuarán en la planificación para ejecutarse en los próximos años.