En octubre habrá una reunión informativa con vecinos del barrio, para tratar el tema

En la tarde del pasado lunes 15 se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de la Cámara del Pueblo una reunión de trabajo entre integrantes de la organización Cireneos y referentes del barrio «El Berral«.

El encuentro tuvo como finalidad asesorarse y solicitar el apoyo institucional para conformar una nueva comisión barrial, con el objetivo de organizar y canalizar las inquietudes de la comunidad.

Como primer paso, se fijó para el próximo 16 de octubre a las 18:00 horas una reunión informativa abierta a los vecinos del barrio, que tendrá lugar en el local de Cireneos, ubicado en calle Zudáñez casi Di Martino.