Fue propuesto por la edila (s) Vanesa Callero del Partido Nacional

En la sesión ordinaria del pasado lunes 15 de la Junta Departamental de San José, la edila (s) Vanesa Callero por el Partido Nacional, expuso a través de una moción, la necesidad de que el Legislativo le realice un reconocimiento a la Maestra Evangelina Hernández, recientemente galardonada a nivel nacional con el Premio ReachingU al Docente Uruguayo, por su labor en el ámbito de la Educación Sexual Integral (ESI).

Callero destacó la tarea de Hernández en el ámbito pedagógico, señalando que fue «valiente, comprometida y transformadora, entendiendo a la educación como una herramienta esencial para el ejercicio pleno de los derechos humanos«.

Por último, mencionó que homenajearla «no es solo un acto de justicia, sino también una forma de afirmar nuestro compromiso institucional con una educación pública de calidad, con enfoque de género, de derechos y de justicia social«. Finalmente, la moción fue aprobada por unanimidad (27/27).