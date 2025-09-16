Un hombre de 43 años con antecedentes penales fue condenado a tres meses de prisión efectiva tras ingresar sin autorización a la vivienda de su ex pareja en San José de Mayo.

De acuerdo al Comunicado de Prensa N.º 212/2025, ampliando la información del día anterior, se confirmó que el hecho ocurrió cuando el sujeto ingresó mediante daños al domicilio de su ex pareja, aprovechando que la moradora no se encontraba en el lugar.

Tras las actuaciones policiales y judiciales correspondientes, el caso fue elevado al Juzgado Letrado de 1° Turno de San José, donde el magistrado actuante resolvió la formalización de la investigación y posterior condena.

El individuo, identificado con las iniciales C.B.A., de 43 años y poseedor de antecedentes penales, fue sentenciado como autor de un delito de violación de domicilio, recibiendo la pena de tres meses de prisión de cumplimiento efectivo.