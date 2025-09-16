El Pelón es presunto autor material del asesinato de la enfermera fernandina Taliha Tuvy Viera.

El Ministerio del Interior redobla sus esfuerzos para capturar a José Carlos Machado González, de 32 años, apodado el Pelón y señalado como presunto autor material del asesinato de la enfermera Taliha Tuvy Viera.

Tal como informáramos, la joven de 26 años fue asesinada a disparos durante la madrugada del pasado viernes en la rambla del balneario Playa Verde, en el municipio de Piriápolis.

En ese momento, la enfermera estaba dentro de un auto y acompañada por un hombre, quien llamó al 911 y contó que habían sido abordados por dos hombres en una moto. Los sujetos habrían intentado rapiñar a la pareja, y fue entonces cuando uno de ellos efectuó dos disparos que alcanzaron a Tuvy en el pecho.

En las últimas horas, la Policía logró detener a uno de los agresores, Richard Eduardo Ramírez Machado, de 47 años. Sin embargo, todavía resta localizar a Machado González, señalado por las autoridades como el más peligroso de los dos delincuentes.

Según consigna el portal noticioso Maldonado Noticias, el pelón es un delincuente conocido en el departamento, con un profuso portuario que se remonta a tiempos en los que era menor de edad.

De acuerdo con el citado medio, antes de cumplir 18 años ya había cometido tres homicidios.

Ahora, y en compañía de su cómplice recientemente atrapado, habrían matado en Colonia Nicolich a un hombre de 33 años el lunes de la pasada semana. Luego, sabiéndose buscados, hurtaron una moto y huyeron hacia Maldonado, donde, en la madrugada del viernes 12, mataron a la joven enfermera en Playa Verde.

El raid criminal no se detuvo allí. Tras asesinar a Tuvy, los delincuentes regresaron a Canelones y el mismo viernes mataron a otro hombre en el barrio Estadio de Pando. En resumen, el dúo de delincuentes perpetró tres homicidios en solamente cinco días, racha que adjudicaría al Pelón nada menos que un total de seis muertes en su carrera criminal.