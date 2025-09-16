Diversas propuestas se llevaron a cabo en el departamento con el objetivo de promover la integración y el bienestar de los adultos mayores.

En los últimos días se realizaron varias actividades dirigidas a personas mayores de San José, combinando deporte, música y espacios de encuentro.

El taller del Centro Diurno y el equipo de La Floresta participaron en una dinámica de fútbol caminando, una modalidad adaptada que fomenta la actividad física sin riesgos. Por otra parte, en el Hogar de Ancianos se desarrolló un encuentro coral, que reunió a residentes y visitantes en torno a la música.

A su vez, el coro Voces llevó su presentación a una jornada en la ciudad de La Paz, Canelones, generando un intercambio cultural que reforzó la participación de los adultos mayores en actividades comunitarias.

Estas instancias buscan potenciar la integración social y la calidad de vida de las personas mayores a través de experiencias colectivas y recreativas.