El gobierno confirmó que a partir de 2026 comenzará a regir el sistema de libreta de conducir por puntos en todo el país. San José Ahora recogió la voz de vecinos

En el último Congreso de Intendentes, el gobierno resolvió que a partir del primer período de 2026 entrará en vigencia la libreta de conducir por puntos, un sistema que busca mejorar la seguridad vial mediante sanciones acumulativas.

Consultados por San José Ahora, varios habitantes de San José manifestaron que la medida les parece positiva, ya que “va a hacer que la población maneje con más precaución”.

Asimismo, al opinar sobre la forma de conducir de los josefinos y maragatos, la mayoría coincidió en que se cometen muchas infracciones de tránsito en la ciudad, lo que refuerza la necesidad de mecanismos que promuevan un mayor respeto a las normas.

El nuevo sistema se aplicará en todo el territorio nacional y cada conductor contará con un puntaje inicial, que irá disminuyendo en caso de infracciones. Al agotarse los puntos, se suspenderá el permiso de conducir.