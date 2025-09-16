Se realizará desde la hora 10, con la participación de diferentes proyectos científicos elaborados por estudiantes

Este miércoles 17 de setiembre se llevará a cabo en el Liceo N.º 1 Instituto Dr. Alfonso Espínola (IDAE) de San José de Mayo la edición 2025 de la Feria Departamental de Clubes de Ciencia. La jornada reunirá a estudiantes, docentes y vecinos en una propuesta de divulgación científica abierta a todo público.

Las actividades comenzarán a las 9:30 horas con la acreditación de los clubes participantes. Desde las 10:00 hasta el mediodía, la feria abrirá sus puertas en su horario matutino, para luego dar paso a un espacio de descanso y almuerzo, acompañado por la actuación del coro del propio liceo.

En el turno vespertino, entre las 13:00 y las 15:00 horas, se retomará la exposición abierta al público, con la presentación de los proyectos científicos elaborados por los clubes estudiantiles. El cierre de la feria, previsto para las 15:00 horas, estará a cargo de la comparsa “La Explanada”.