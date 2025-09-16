El domingo 21 de setiembre, de 11:00 a 17:00 horas, la parada 2 de Kiyú será escenario de una jornada recreativa con espectáculos musicales y propuestas para niños y adultos.

La Fiesta de la Primavera tendrá lugar este domingo 21 de setiembre en la parada 2 de Kiyú, con un amplio programa de actividades pensadas para toda la familia. La celebración se extenderá entre las 11:00 y las 17:00 horas, combinando música en vivo, propuestas culturales y recreación al aire libre.

En el escenario se presentarán El Alemán, Los de Acá y Carlos Alberto Rodríguez, ofreciendo un cierre artístico de primer nivel. Además, el evento contará con actividades recreativas infantiles, una feria artesanal y una plaza de comidas, lo que permitirá a los visitantes disfrutar de una experiencia completa.

La jornada apunta a fomentar la integración comunitaria y celebrar la llegada de la primavera en uno de los puntos turísticos más visitados del departamento de San José.