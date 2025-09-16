Agredió a su pareja y recibió 15 meses de prisión como condena

La Jefatura de Policía de San José informó en su parte oficial de este martes 16 de setiembre que un funcionario policial de 23 años fue condenado tras ser detenido por un caso de violencia doméstica en San José de Mayo.

De acuerdo al comunicado, “una persona se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) en horas de la mañana del pasado 14 de septiembre y solicitó presencia policial para las inmediaciones de calles Treinta y Tres y 25 de Agosto de la capital departamental, por haberse registrado allí un problema familiar”.

Al arribar, móviles de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) y del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.) constataron que se trataba de un conflicto de pareja, en el cual el agresor —un joven policía— había agredido físicamente a su pareja, provocándole lesiones. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde fue asistida y posteriormente dada de alta.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Letrada de San José de 2° Turno y del Juzgado Letrado de 1° Turno, donde en audiencia judicial se formalizó la investigación. El Magistrado actuante dispuso la condena a 15 meses de prisión de cumplimiento mixto: cinco meses de cárcel efectiva y el resto bajo régimen de libertad a prueba.